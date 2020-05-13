Ирина Билык раскрыла секрет маски для лица

Шоу-бизнес

Популярная певица Ирина Билык, восхитившая сменой имиджа, на карантине дома тщательно следит за своей внешностью и питанием. Почти два месяца народная артистка, как и большинство украинцев, не пользуется услугами салонов красоты. Но это не повод запустить себя. Бьюти-процедуры Ирина делает самостоятельно из подручных средств.

«Я очень люблю маску из перепелиного яйца, немного сметаны и меда. Обязательно яйцо перепелиное, потому что в нем много минералов и витаминов», — рассказала Ирина Билык в интервью программе «Зірковий шлях».

А певица Камалия скучает по процедурам для тела.

«Сейчас, к сожалению, на всевозможные спа-процедуры, к косметологу, массажисту невозможно поехать. Но у нас дома есть определенные условия, где я могу расслабиться. Есть массажное кресло, вечером я люблю прилечь на него и получить массаж. Конечно, с руками настоящего, хорошего массажиста это не сравнится, но все же», — сказала Камалия в интервью каналу «Украина».

Напомним, Ирина Билык отпраздновала 50-летний юбилей. Певица говорит, что сейчас гордится своим внешним видом.

Ранее в интервью «ФАКТАМ» Ирина Билык поделилась секретами своей красоты, рассказала, как откорректировала питание с помощью диетолога.

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