Предполагаемый любовник Ани Лорак развелся с женой (фото)

Шоу-бизнес

Азербайджанский певец Эмин Агаларов (Emin), которому приписывали роман с Ани Лорак после ее развода, шокировал поклонников новостью. Оказывается, счастливому браку певца пришел конец, он разводится с женой — моделью Аленой Гавриловой.

Об этом сам Агаларов сообщил в соцсетях. Он опубликовал свадебное фото и поблагодарил уже бывшую жену.

«Это был действительно счастливый день в нашей жизни! К сожалению, не все получилось, как мы планировали, я искренне благодарен тебе за каждый день, прожитый вместе и, конечно, за нашу чудесную дочь Афину! Ты невероятно добрый, особенный человек. Следующий важнейший этап в нашей жизни, конечно, воспитание нашего чудесного ребёнка, и у нас все обязательно получится», — написал певец.

Он также подчеркнул о том, что испытывает к жене «чувство огромного уважения и благодарности». Правда, росСМИ уже обвинили Агаларова в жестокости, ведь объявил он о разводе в день рождения бывшей тещи.

Отметим, что это уже второй неудавшийся союз Гавриловой. Она долгое время жила в гражданском браке с владельцем концерна «Русский стандарт» Рустамом Тарико и подарила ему сына. Но Тарико не спешил жениться, отношения исчерпали себя, а Гаврилова встретила сына олигарха Араза Агаларова Эмина, вышла замуж и родила дочь.

С чем останется Гаврилова после развода, пока не сообщается. Семья Агаларовых очень богата. Эмин смог даже уговорить Дональда Трампа сняться в его клипе. А сейчас отец артиста получил миллиардный госконтракт на госпиталь в Подмосковье.

Кстати, дом Ани Лорак находится в элитном поселке «Агаларов Эстейт».

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