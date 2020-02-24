Спорт

Песня от Бейонсе и иск от вдовы: на арене «Лейкерс» простились с Коби Брайантом и его дочерью (фото, видео)

В понедельник, 24 февраля, на домашней арене «Лос-Анджелес Лейкерс» в присутствии более 20 тысяч человек прошла официальная церемония прощания с легендой НБА 41-летним Коби Брайантом и его 13-летней дочерью Джианной, которые вместе с еще шестью пассажирами и пилотом погибли 26 января при крушении вертолета в пригороде Лос-Анджелеса. По информации американских СМИ, знаменитого баскетболиста и его старшую дочь тайно похоронили еще 7 февраля.

Дату для церемонии под названием «Праздник жизни для Коби и Джианны Брайант» выбрали не случайно. Февраль — второй месяц года. Это символ номера, под которым играла в баскетбольной команде Джианна, а 24 — игровой номер Брайанта на протяжении большей части карьеры.

На игровой площадке «Стэйлс-Центра» были возложены более 33 000 живых цветов по числу очков, набранных Брайантом во время его карьеры в НБА (33 643). А в небо выпустили 26 голубей — 24 в память о Коби и два в честь его дочери Джианны.

В самом начале церемонии прощания две свои песни трогательно исполнила певица Бейонсе.

«Я здесь, потому что люблю Коби. А это — одна из его любимых песен Я хочу, чтобы мы сделали это вместе. Чтобы вы пели так громко, что он почувствует вашу любовь», — сказала Бейонсе перед исполнением «XO».

Затем трогательную речь произнесла вдова Брайанта Ванесса. Вместе с ней рыдал весь «Стэйплс-Центр».

«Коби… Он был моим милым мужем и прекрасным отцом наших детей. Он был моим. Он был моим всем. Коби и я были вместе с 17 лет. Я была его первой девушкой, его первой любовью, его женой, его лучшим другом. Его доверенное лицо и его защитник. Он был самым удивительным мужем, Коби позволил мне больше, чем я могла бы выразить словами.

У нас действительно была удивительная история любви. Мы любили друг друга всем своим существом. Два совершенно несовершенных человека, создающих прекрасную семью и воспитывающих наших милых и удивительных девочек.

Джианна… Она была папиной девочкой, но я знаю, что она любила свою маму. И она всегда говорила мне и показывала, как сильно она меня любит. Она была одним из моих лучших друзей. Она любила спорт. Ей нравилось улыбаться всем.

Бог знал, что Коби и Джианна не могут быть на этой планете друг без друга. Поэтому он забрал их домой, на небеса, вместе", — сказала Ванесса Брайант на прощальной церемонии.

Покинуть сцену Ванессе помог легендарный баскетболист и друг Коби Майкл Джордан. Слезы лились из глаз Его Воздушества рекой.

Легенда НБА Майкл Джордан

Президент «Лос-Анджелес Лейкерс» Роб Пелинка признался, что получил СМС от легендарного баскетболиста Коби Брайанта за несколько минут до его гибели. В сообщении Брайант спросил у Пелинки имена баскетбольных агентов Калифорнии для знакомой девочки, которая желала пройти стажировку. Пелинка успел ответить Брайанту, пообещав оказать помощь в этом вопросе.

Кристина Агилера, Шакил О`Нил и любимая мелодия Коби «Лунная соната» Людвига Бетховена в исполнении Алиши Киз. В этот день все говорили, играли и пели в память о нем, великом спортсмене современности Коби Брайанте и его дочери. Даже Ниагарский водопад был освещен в цвета «Лейкерс»…

К слову, как сообщает TMZ, Ванесса Брайант подала иск против компании Island Express Helicopters, которая эксплуатировала вертолет, в результате крушения которого погибли ее муж и дочь.

Причиной иска стало разрешение на вылет в неподходящих погодных условиях. Согласно исковому заявлению, часть вины возложена и на пилота Ару Зобаяна, также погибшего в катастрофе. По заявлению вдовы Брайанта, Зобаян был неосторожен при управлении воздушным судном и допустил халатность. Всего в иске 27 пунктов, запрашиваемые суммы компенсаций не уточняются.

Напомним, что у Коби Брайанта осталось три дочери — 17-летняя Наталия, 3-летняя Бьянка и родившаяся 20 июня прошлого года Капри.

Коби Брайант с семьей

Отметим, что за 20 лет игровой карьеры в НБА Коби Брайант был верен лишь одному клубу — «Лос-Анджелес Лейкерс». Вместе с «озерными» он пять раз становился чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (в 2000-м, 2001-м, 2002-м, 2009-м и 2010-м), а в составе сборной США дважды завоевал «золото» Олимпийские игры (в 2008-м и 2012-м). Свою звездную карьеру «Черная Мамба» завершил в 2016 году.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Коби и Ванесса никогда не летали вместе на вертолете.

Фото championat.com, Twitter, Instagram

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