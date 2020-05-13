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Санкций по кредитам не будет: Рада приняла важное для заемщиков решение
Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о недопущении начисления санкций по кредитам на время карантина. В этот же день один из нардепов заблокировал подписание «антиколомойского» закона.
Документ поддержали 278 народных депутатов. Законопроект предусматривает отсутствие начислений штрафов и пени по кредитам (займам) во время карантина, введенного для предотвращения распространения на территории Украины коронавирусной болезни, и в 30-дневный период после его завершения.
Предлагается внести дополнения в Хозяйственный кодекс, которые предусматривают, что на указанный в законопроекте период заемщики освобождаются от обязанностей уплатить в пользу кредитодателя (заимодавца) неустойку, штраф, пеню за просрочку.
Ранее сообщалось, что в Раде пришлось объявить перерыв из-за того, что задымилась система голосования.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»21
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