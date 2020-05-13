Подписание "антиколомойского" закона заблокировали

Украина

В Верховной Раде, которая приняла в целом «антиколомойский» закон, подписание документа о невозможности возврата национализированных банков бывшим владельцам заблокировано.

Так, народный депутат Украины Антон Поляков, который ко второму чтению проекта закона подал больше 6 тысяч правок из 16 тысяч, зарегистрировал проект постановления об отмене результатов голосования.

Теперь этот документ должен быть вынесен на голосование — «антиколомойский» закон может быть подписан спикером Рады лишь в том случае, если нардепы его не поддержат.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Поляков был автором одного из проектов постановлений, которым в свое время группа нардепов заблокировала подписание закона о рынке сельхозземель в Украине. Тогда парламентарии не поддержали ни один из 13 проектов постановления.

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