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"Попутали берега": радиостанция попала в скандал с танцевальным ремиксом на песню памяти Героев Майдана
В среду, 13 мая украинская радиостанция Kiss Fm Ukraine, активно продававшая свой эфир во время выборов, попала в скандал в связи с тем, что разместила в ротации танцевальный ремикс на песню «Плине кача».
Казалось бы, что особенного в том, что радиостанция решила напомнить слушателям в стиле «бум-ца-ца» украинскую лемковскую народную песню «Пливе кача по Тисині», записанную в 1940 году фолькльористом Дезидерием Задором?
Ответ для политически сознательного человека лежит на поверхности: в данном случае песня — особая, так как у многих украинцев она ассоциируется с Небесной сотней и исполнялась после 2014 года на панихидах по погибших активистам Евромайдана. Позже «Пливе кача» стала звучать в память об украинских военных, погибших в ходе российско-украинского вооруженного конфликта на Донбассе. Да к тому же она в свое время считалась одним из гимнов Украинской повстанческой армии.
Не удивительно, что на странице радиостанции в соцсети появилась лавина возмущенных комментариев.
Увидев их, радиодиджеи решили «извиниться», пообещав удалить музыкальный трек от Tysha от NDUB с танцевальным ремиксом на похоронную музыку Майдана.
«Музыканты, которые сделали эту работу, сделали это исключительно в виде жеста памяти и уважения! Мы благодарны за Ваши отзывы! Для тех, чьи чувства мы задели — приносим искренние извинения! Чтобы в дальнейшем не вызвать негатива, мы отредактируем видеоверсию, и удалим фрагмент с этой музыкальной композицией», — написали представители радиостанции.
Но такой «неуклюжий жест» породил еще одну бурю негодования: похоже, «извинения» были принесены просто в связи с массой возмущенных комментариев, но при этом сотрудники радиостанции так и не осознали степень своего лицемерия: создать, а затем разместить в ротации ремикс на песню-реквием могли только люди, далекие от культурных традиций последних лет, совершенно чуждые идеалам Революции достоинства.
На эту деталь указал в своем Twitter активист и волонтер Роман Доник.
«У… малороссы из KISS FM UKRAINE, сначала разместили танцевальный римейк на „Плине кача“, а после того как им начали „насовывать“, удалили ролик и закрыли отзывы о странице. Теперь просто нужно помнить — KISS FM UKRAINE=малороссы», — пишет он.
С выводами Доника согласились большинство читателей его страницы: похоже, радиостанция так и не увидела цинизма в своих действиях, поэтому слушатели должны сами сделать вывод о том, стоит ли настраиваться в будущем на ее волну.
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"Попутали берега": радиостанция попала в скандал с танцевальным ремиксом на песню памяти Героев Майдана
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