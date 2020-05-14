Мир

Погибли Моня и Муля: в России свирепый медведь растерзал двух любимцев этнопарка в селе Ыб

Случаи смерти животных от клыков и когтей своих врагов нередки не только в диких саванных Африки, но и в куда более «цивилизованных» условиях — в частности, в облагороженном финно-угорском этнопарке в селе Ыб республики Коми в России.

О трагедии, случившейся в ночь на 11 мая, рассказывает ресурс «Взгляд».

Сообщается, что ночью в вольер с тремя лосями на территории этнопарка проник бурый медведь. Освещение и музыка, которая служат дополнительной системой охраны, его не испугали. Зверь после зимовки оказался очень голодным и задрал двух лосих — Моню и Мулю.

Лосенок Макс остался жив.

Когда в этнопарк приехали сотрудники полиции и ветеринар, то специалист ветслужбы по следам на земле заключил, что на лосей напал бурый медведь относительно крупных размеров.

«У меня нет слов, чтобы выразить горечь от утраты наших любимцев. Это шок и боль не только для всех сотрудников этнопарка, но для всех, кто любил Моню и Мулю. Они стали символом финно-угорского этнопарка, нашим талисманом. Отмечу, что в момент нападения медведя в вольере не оказалось работников, обслуживающих животных. Никто из сотрудников этнопарка не пострадал и не получил травмы», — сказала Елена Иванова, директор этнопарка.

По информации издания, лосихи Моня и Муля поселились на лосеферме в финно-угорском этнопарке в 2018 году. Животные полюбились посетителям, которые приезжали к ним и угощали овощами. В марте 2020 года к ним подселили лосенка Макса, который вышел из леса в сыктывкарский поселок.

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