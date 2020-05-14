- 00:58 Погибли Моня и Муля: в России свирепый медведь растерзал двух любимцев этнопарка в селе Ыб
- 00:30 "Организм пожирает легкие": пресс-секретарь Путина рассказал об опасностях COVID-19
- 13.05 23:55 "Попутали берега": радиостанция попала в скандал с танцевальным ремиксом на песню памяти Героев Майдана
- 13.05 23:15 В Германии объяснили, почему впустили "невъездного" Козака в Берлин
- 13.05 22:47 Украинская королева красоты восхитила фигурой в кружевном белье
- 13.05 22:45 Ляшко рассказал, почему против спецпропусков в метро и почему пока не откроют бассейны
- 13.05 22:19 Разнесли стенд и вырвали цветы: подростки-вандалы "порезвились" в киевской Пуща-Водице
- 13.05 22:16 Обыски на Одесской таможне: в офисе генпрокурора рассказали, кто и за что был задержан
- 13.05 21:56 Под солнечными панелями вырастает на 40% больше урожая: энергетическое ноу-хау на Харьковщине
- 13.05 21:52 Добровольцев, участвовавших в АТО, буду лечить за счет государства
- 13.05 21:31 Указы президента Украины больше не будут печать в "бумажных" СМИ
- 13.05 20:58 В Раде заговорили о запрете в Украине популярного мессенджера Telegram
Погибли Моня и Муля: в России свирепый медведь растерзал двух любимцев этнопарка в селе Ыб
Случаи смерти животных от клыков и когтей своих врагов нередки не только в диких саванных Африки, но и в куда более «цивилизованных» условиях — в частности, в облагороженном финно-угорском этнопарке в селе Ыб республики Коми в России.
О трагедии, случившейся в ночь на 11 мая, рассказывает ресурс «Взгляд».
Сообщается, что ночью в вольер с тремя лосями на территории этнопарка проник бурый медведь. Освещение и музыка, которая служат дополнительной системой охраны, его не испугали. Зверь после зимовки оказался очень голодным и задрал двух лосих — Моню и Мулю.
Лосенок Макс остался жив.
Когда в этнопарк приехали сотрудники полиции и ветеринар, то специалист ветслужбы по следам на земле заключил, что на лосей напал бурый медведь относительно крупных размеров.
«У меня нет слов, чтобы выразить горечь от утраты наших любимцев. Это шок и боль не только для всех сотрудников этнопарка, но для всех, кто любил Моню и Мулю. Они стали символом финно-угорского этнопарка, нашим талисманом. Отмечу, что в момент нападения медведя в вольере не оказалось работников, обслуживающих животных. Никто из сотрудников этнопарка не пострадал и не получил травмы», — сказала Елена Иванова, директор этнопарка.
По информации издания, лосихи Моня и Муля поселились на лосеферме в финно-угорском этнопарке в 2018 году. Животные полюбились посетителям, которые приезжали к ним и угощали овощами. В марте 2020 года к ним подселили лосенка Макса, который вышел из леса в сыктывкарский поселок.
Ранее «ФАКТЫ» писали о другом несчастном случае, жертвой которого стали люди: в Индии бойцовский петух зарезал своими острыми шпорами мужчину.32
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Разговор двух девочек в детском саду: — А у меня папа новый! — А как его зовут? — Дядя Миша. — Петренко? — Да. — А-а! Этот хороший! Он у нас в прошлом году папой был.