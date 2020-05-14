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Использовал огурец не по назначению: в РФ парня госпитализировали после его "игр" на карантине
Пока аналитики предрекают России возможные голодные бунты в связи с дефицитом денег и продуктов, речь о народных выступлениях в ближайшее время не стоит на повестке дня.
Такой вывод можно сделать из случая, который произошел на днях в российской столице Москве: молодой парень, очевидно, из-за избытка овощей в доме начал развлекаться с огурцом во время режима самоизоляции, после чего попал в больницу.
Об этом пишет агентство «Росбалт».
Сообщается, что оставшийся без работы москвич в возрасте 27 лет испытывал скуку во время режима карантина. Решив развлечься, молодой мужчина «использовал не по назначению обычный огурец».
Однако он не рассчитал свои силы и столкнулся с тем, что овощ застрял у него в заднем проходе.
Экспериментатор вынужден был обратиться за помощью к медикам, парня госпитализировали в больницу врачи скорой помощи. После помощи докторов жизнь и здоровье москвича вне опасности.
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