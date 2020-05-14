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"Индейская кровь": ученые открыли ген, при мутации которого изменяется рост человека
Ученых во всем мире давно интересовала возможность регулировать рост человека в некоторых «нестандартных» случаях, и теперь, похоже, для этого появились все основания: открыт ген, мутации в котором помогают достичь подобных результатов.
Об этом говорится в статье ученых Гарвардского университета в журнале Nature.
Сообщается, что исследование было основано на генетической переписи перуанских индейцев, которая помогла исследователям открыть один из самых значимых наследственных факторов, который влияет на рост человека.
Отмечается, что вариации в большинстве известных генов, связанных с человеческим ростом, повышают или понижают его рост на доли миллиметра.
«Для сравнения: разные версии гена FBN1 повышают или понижают рост их обладателей на 2,2 сантиметра. Это очень много по меркам генетики», — говорит генетик из Гарварда Самира Асгари.
Генетиками за последние годы были открыты сотни мелких вариаций в ДНК, которые влияют не только на развитие тяжелых генетических болезней, рост и вес, уровень интеллекта, но также и на его характер.
Сравнивая геномы трех тысяч жителей Лимы, столицы Перу, ученые раскрыли закономерность — чем выше была доля «индейской» ДНК в геноме добровольцев, тем ниже был их средний рост. В результате анализ вариаций в генах, характерных для чистокровных перуанских индейцев и прочих народов мира, указал на то, что фактически все эти различия были связаны с присутствием или отсутствием мутаций в пяти различных участках гена FBN1 (отвечает за сборку фибрилина-1, одного из главных белковых компонентов соединительной ткани).
Ранее мутации в нем ассоциировались лишь с развитием редких генетических болезней, а не «нормальных» вариаций в человеческом росте.
Одна из вариаций, E1297G, открытых Асгари и ее коллегами, уменьшает рост на 2,2 сантиметра, а две — на 4,4 сантиметра.
Что интересно, этот вариант FBN1 чаще встречался среди жителей прибрежных районов Перу и выходцев оттуда. В геномах жителей горных районах страны и в Амазонии он встречался гораздо реже.
Еще реже, как отмечают исследователи, он встречается среди потомков индейцев, которые живут сейчас на территории Мексики. В геномах европейцев его нет вовсе. Это, как считают исследователи, говорит о том, что такой вариант гена FBN1 играл важную роль в том, как предки перуанских индейцев приспосабливались к жизни в тех уникальных условиях, которые сложились на территории Перу в прошлом.
В дальнейшем исследования феномена будут продолжены, говорится в статье.
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