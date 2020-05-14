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Шоу-бизнес

Предлагал сделать массаж шеи: еще одна женщина призналась в приставаниях Харви Вайнштейна

5:55 14 мая 2020
Хелена и Харви
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Двукратная номинантка на премию «Оскар», британская актриса Хелена Бонем Картер заявила о том, что также едва не стала жертвой Харви Вайнштейн — кинопродюсера, который в данный момент отбывает 23-летний срок за насилие и сексуальное домогательство.

По словам Хелены, во время одного из рабочих эпизодов Харви начал неуместно трогать ее в области шеи, из-за чего она убежала от него в другой конец комнаты.

Об этом пишет Daily Mail.

«Я тогда не знала, что он может наседать на людей, и, конечно, я не знала о сексуальном насилии. Но я знала, что он может лезть к людям. И как-то раз он полез ко мне. Он положил на меня руку и попытался сделать мне массаж шеи. Я поняла, что это не очень нормально. Сказала ему „нет“ и отошла в другой конец комнаты», — рассказала актриса.

Ранее Кейт Бекинсейл рассказывала, что Харви грубо отчитал ее за то, что она однажды явилась на премьеру фильма в «недостаточно сексуальном» наряде. Мероприятие состоялось после трагедии 11 сентября, и тогда никто не позволял себе провокационные и яркие наряды. Кейт была на ковровой дорожке в брючном костюме, из-за чего получила выговор от Вайнштейна.

Напомним, что в начале октября 2017 года газета The New York Times опубликовала расследование о сексуальных домогательствах продюсера в отношении актрис.

24 февраля в Нью-Йорке присяжные признали Вайнштейна виновным в преступных действиях сексуального характера в отношении одной женщины и изнасиловании другой. Обвинение основано на показаниях бывшей ассистентки продюсера Мириам (Мими) Хейли, которая заявила, что Вайнштейн принудил ее к оральному сексу в 2006 году, и показаниях актрисы Джессики Манн. Последняя утверждает, что Вайнштейн изнасиловал ее в 2013 году.

11 марта суд на основании решения присяжных приговорил 67-летнего голливудского продюсера к 23 годам тюремного заключения.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что случай с Харви Вайнштейном помог немецкой журналистке, якобы ставшей жертвой домогательств со стороны бывшего президента Франции, решиться на то, чтобы предать факт харрасмента огласке.

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