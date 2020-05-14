Дождливо и тепло: синоптики уточнили прогноз погоды до конца рабочей недели

Украина

В четверг, 14 мая, дожди возможны по всей стране, кроме юго-восточных регионов. При этом будет довольно тепло — днем на юге столбики термометров достигнут отметки в 23 градуса выше нуля, тогда как в западных регионах они покажут +12−14 градусов. Такой прогноз озвучили в Украинском Гидрометцентре.

В Киеве также ожидается дождь, температура воздуха днем составит +13−15 градусов, а северный ветер будет дуть со скоростью 7−12 метров в секунду.

Прогноз на 14 мая

В пятницу, 15 мая, дожди захватят уже южную часть Украины, тогда как на северо-востоке (в Киевской, Черниговской, Сумской, Донецкой, Луганской и Харьковской областях) они прекратятся.

В столице дождь тоже утихнет, хотя в соседних регионах — Житомирской и Черкасской областях — он будет продолжаться. Средняя температура воздуха днем в Киеве составит 14−16 градусов, ночью — 5−7 градусов. Ветер сменит направление с северного на юго-западное, его скорость будет незначительной — 5−10 метров в секунду.

Прогноз на 15 мая

Более подробный прогноз погоды читайте в статье «ФАКТОВ» «Дожди и температурные качели: синоптики дали прогноз погоды в Украине до конца текущей недели».

82

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter