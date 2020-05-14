Украина оказалась под угрозой дефицита воды

Украина

В Совете национальной безопасности и обороны предупредили о возможности возникновения водного дефицита сразу в нескольких регионах Украины. Напомним, уровень воды в Десне в пределах Чернигова в начале мая упал до исторического минимума, а соседнюю Житомирщину неожиданно накрыла песчаная буря.

Как сообщает пресс-служба СНБО, ссылаясь на данные Государственного агентства водных ресурсов, специалисты констатировали, что последние пять лет в Украине были маловодными.

Таким образом, констатирована необходимость оптимизации использования водных ресурсов и их экономного потребления. Также указано на необходимость привлечения дополнительных финансовых ресурсов для модернизации систем централизованного водоснабжения в городах и поселках Украины.

Кроме того, планируют провести полную инвентаризацию источников подземных вод питьевого качества и артезианских скважин — с целью включения их в системы водоснабжения. Также в СНБО заявили о необходимости разработки комплексной водной стратегии Украины.

Напомним, неконтролируемое загрязнение водных артерий Украины привело к тому, что Всемирный банк поставил нашу страну на 125 место по запасам питьевой воды, а в мире качественной воды не хватает 2,5 миллиардам человек. Об этом читайте в статье «ФАКТОВ» «Засуха, исчезновение рек и двойные урожаи: как глобальное потепление уже меняет жизнь в Украине (фото, видео)».

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