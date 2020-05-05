Украина

На Черниговщине бьют тревогу: уровень воды в Десне упал до минимума за 140 лет

Из-за относительно теплой и бесснежной зимы, а также недостаточного количества осадков весной, в 2020 году в Украине фиксируется низкий уровень воды во многих водоемах, в частности, в известном озере Свитязь.

Бьют тревогу и власти Чернигова — уровень воды в Десне в пределах города упал до исторического минимума. «По состоянию на утро 4 мая имеем показатель 145 см над „0“ поста. Хотя и в последние дни в области прошли дожди, однако это не оказало существенного влияния — уровень воды увеличился всего на 1 см и при благоприятной погоде может подняться еще на 3−4 см», — сообщает глава Черниговской ОГА Андрей Прокопенко.

По его словам, нормальным средним уровнем для Десны в этот период считается 680 см над «0» поста. «Обычно на нынешний период приходится пик весеннего половодья. Сейчас же метеорологи бьют тревогу — разница с нормой составляет более 5 метров. Подобная ситуация и на других территориях области. Нигде вода не вышла на поймы, нерестилищ нет, эффекта санитарной очистки реки тоже нет. Фактически, Десна питается исключительно за счет грунтовых вод», — пишет губернатор на своей страничке в социальных сетях и добавляет: «За 140 лет наблюдений такая ситуация зафиксирована впервые».

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