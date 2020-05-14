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Украина

Стало известно, как могут измениться правила полетов в ЕС после карантина

9:17 14 мая 2020
Посадка на рейс
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Еврокомиссия обнародовала рекомендации для авиакомпаний ради обеспечения эпидемиологической безопасности в самолетах после снятия карантинных ограничений. Напомним, в Украине не видят предпосылок для открытия регулярного авиасообщения с ЕС как минимум до середины июня.

Так, пассажиры смогут быть допущены на борт воздушного судна только в масках, а процедуру регистрации, сдачи и выдачи багажа организуют таким образом, чтобы уменьшить скопления людей в аэропорту, сообщает Reuters.

Путешественникам рекомендовано свести к минимуму количество ручной клади и частоту передвижений в салоне.

А вот рекомендации о сокращении количества мест для пассажиров в салонах воздушных судов Еврокомиссия решила не давать. В Reuters отмечают, что это было сделано с учетом мнения перевозчиков, которые заявили о невозможности выполнения прибыльных рейсов в этом случае.

О сроках возобновления регулярных авиарейсов в рекомендациях также не говорится.

Напомним, 9 мая Wizz Аir и Lufthansa, а также Czech Airlines анонсировали намерение возобновить рейсы из Украины с конца мая — начала июня, а Wizz Аir открыла бронирование билетов. Тем не менее в Министерстве инфраструктуры Украины не рекомендовали покупать авиабилеты до 22 мая (дата завершения действующих карантинных ограничений в Украине).

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