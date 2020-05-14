Украина

«Заявила Зеленскому, что я продаю уголовные дела»: Рябошапка считает Венедиктову причастной к своей отставке

Экс-генпрокурор Украины Руслан Рябошапка считает одной из виновниц своей отставки действующего генерального прокурора — Ирину Венедиктову. По его словам в интервью LB.ua, она на встрече с Зеленским в присутствии самого Рябошапки обвинила его в продаже уголовных дел.

«Были те, кто предсказывал мою отставку. Это, собственно, действующий генеральный прокурор. Если на то пошло, будем откровенны: она на встрече с президентом в глаза ему заявила, что я продаю уголовные производства. В моем присутствии», — сказал он, отметив, что тогда удивился, ведь разговор шел совсем на другую тему.

В частности, по словам Рябошапки, Венедиктова указала на «торможение» им расследования уголовных производств на пятого президента Украины Петра Порошенко.

Экс-генпрокурор объясняет такое поведение Венедиктовой ее амбициями и малыми шансами того, что она выиграла бы конкурс на главу ГБР.

Также он прогнозирует, что карьера действующего генпрокурора «не будет продолжительной».

«Завтра он (президент Зеленский. — Ред.) может неожиданно изменить генерального прокурора и руководителя ГБР. Так, как это было с министрами: три недели устраивали, а затем — перестали устраивать. Это типично для этой власти», — объяснил свое мнение Рябошапка.

Напомним, в начале мая в Специализированной антикоррупционной прокуратуре завели уголовное производство в отношении бывшего генпрокурора Руслана Рябошапку сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса — 366−1 (декларирование недостоверной информации) и ч.4 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерного вознаграждения служебным лицом). Таким образом САП выполнила решение Высшего антикоррупционного суда.

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