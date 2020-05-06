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- 13:11 Против экс-генпрокурора Рябошапки открыли дело: в чем его подозревают
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Против экс-генпрокурора Рябошапки открыли дело: в чем его подозревают
В Специализированной антикоррупционной прокуратуре завели уголовное производство в отношении бывшего генпрокурора Руслана Рябошапку, которому Верховная Рада Украины 5 марта выразила недоверие.
Как сообщает издание «LB», производство открыли по нескольким статьям — 366−1 (декларирование недостоверной информации) и ч.4 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерного вознаграждения служебным лицом) Уголовного кодекса. Таким образом САП выполнила решение Высшего антикоррупционного суда.
Сам Руслан Рябошапка, общаясь с журналистами, заявил, что об этом ему стало известно несколько дней назад. «САП обязали открыть производство. Сначала они отказались, а потом их через суд обязали. Это — типичная процедура», — отметил он.
Издание также сообщает, что экс-генпрокурор не видел заявления, по которому завели дело. В данный момент Руслан Рябошапка находится вместе с семьей в Страсбурге (Франция).
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Руслан Рябошапка заявил, что в подозрении пятому президенту Украины Петру Порошенко, которое ГБР передавало в Офис генпрокурора, не было доказательств вины политика, и назвал его юридическим трэшем.
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!