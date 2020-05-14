В Минздраве ответили на просьбу Кличко открыть метро в Киеве 25 мая

Украина

В Минздраве рассказали о том, когда может возобновить работу общественный транспорт, в том числе и столичное метро, о запуске которого с 25 мая просил мэр Киева Виталий Кличко.

Так, во время брифинга министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что будут разработаны и утверждены четкие критерии, которые позволят определить готовность к запуску транспорта, в том числе и метро.

«У нас будут конкретные предложения по этапам (выхода из карантина. — Ред.). Там учтены все критерии, в соответствии с которыми может возобновить работу общественный транспорт, в том числе и метро. Если Киев будет соответствовать этим критериям, мы не видим в этом проблем», — заявил Степанов.

А министр инфраструктуры Владислав Криклий в эфире «1+1» отметил, что открыть столичное метро с ограничениями трудно. «Подземка, ежели и открывается, то работает полноценно. Конечно, можно масочный режим, дезинфекцию, скрининг, но ограничивать (количество людей. — Ред.) на перроне, в вагонах довольно тяжело», — отметил он и добавил, что не спешил бы с таким решением.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», мэр Харькова Геннадий Кернес заявлял, что хочет открыть харьковское метро с 12 мая, но «не может дозвониться премьеру».

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