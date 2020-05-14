Происшествия

На пешеходном мосту в Киеве снова треснуло стекло: в сеть попало фото

В Киеве, несмотря на отсутствие скопления людей, снова треснул известный пешеходно-велосипедный мост на Владимирской горке. Фото повреждения появилось в паблике Киев Оперативный утром 14 мая.

Автор снимка задался вопросом, не пора ли отказаться от эксперимента.

В комментариях пользователи отметили, что состояние моста давно оставляет желать лучшего, например, стекло после дождя и грязи «трудно назвать стеклом».

«Весь первоначальный смысл данных стекл убила непродуманность. За ними нужно ухаживать регулярно», — отметил Виктор Марчук.

«Мост весь ходуном ходит… Кругом трещины. Ясен же пень, что стекло тоже будет лопаться», — прокомментировал случившееся Денис Баранчук.

Напомним, в октябре повреждение мосту нанес маленький ребенок, причем сделал это головой.

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