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На пешеходном мосту в Киеве снова треснуло стекло: в сеть попало фото
В Киеве, несмотря на отсутствие скопления людей, снова треснул известный пешеходно-велосипедный мост на Владимирской горке. Фото повреждения появилось в паблике Киев Оперативный утром 14 мая.
Автор снимка задался вопросом, не пора ли отказаться от эксперимента.
В комментариях пользователи отметили, что состояние моста давно оставляет желать лучшего, например, стекло после дождя и грязи «трудно назвать стеклом».
«Весь первоначальный смысл данных стекл убила непродуманность. За ними нужно ухаживать регулярно», — отметил Виктор Марчук.
«Мост весь ходуном ходит… Кругом трещины. Ясен же пень, что стекло тоже будет лопаться», — прокомментировал случившееся Денис Баранчук.
Напомним, в октябре повреждение мосту нанес маленький ребенок, причем сделал это головой.221
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