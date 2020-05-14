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Оля Полякова рассказала, как била ребенка (видео)
Популярная украинская певица Оля Полякова, которая ранее рассказала, как младшая дочь просится в детдом, призналась, что била старшего ребенка.
О том, что иногда она не справляется с воспитанием детей, певица рассказала в разговоре с актрисой Ольгой Сумской.
Актриса спросила у певицы, почему ее младшая дочь такая непослушная. Полякова подчеркнула, что дочери у нее разные, все методы воспитания, которые работали со старшим ребенком, с младшим не действуют.
«Если с Машей работала манипуляция, работал шантаж, с Машей работало рукоприкладство: ей можно было дать по башке — и она приходила в себя», — начала Полякова.
«Да ты что? Ты била ее?» — ужаснулась Сумская. «Машку била когда-то, больше не бью», — призналась певица. Она уточнила, что «научила» ее не бить детей младшая дочь — Алиса. «Эту нельзя было ударить. Если бы я ее ударила, она бы ушла из дома навсегда. Это такой ребенок», — подчеркнула Полякова.
Напомним, что Сумская рассказала Поляковой, как уходила от первого мужа с ребенком на руках.102
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