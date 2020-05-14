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Украина

Россия и Германия провели переговоры по Донбассу без участия Украины: выяснились детали

13:05 14 мая 2020
Дмитрий Козак
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

Украина знала о двусторонних переговорах по Донбассу в Берлине, в которых принял участие замглавы администрации российского президента Владимира Путина Дмитрий Козак, которому власти Германии дали разрешение на въезд несмотря на то, что он находится в санкционных списках.

Как передает «РБК-Украина», об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, прокомментировавший переговоры, на которых не была представлена украинская сторона.

Глава украинского внешнеполитического ведомства заявил, что Козака пригласили на переговоры в Берлин из-за отсутствии прогресса в выполнении Минских соглашений. Также это было связано с новыми инициативами Украины, в частности, касающимися повышения уровня представительства в Трехсторонней контактной группе.

«Очевидно, что дело сдвинется с места, если будет конструктивная взаимность со стороны России. Поэтому и понадобилась берлинская встреча», — отметил Дмитрий Кулеба и добавил, что украинская сторона «знала об этом визите Козака заранее и будет знать о том, как он прошел». «У нас с партнерами действует правило — мы ничего не решаем за спиной друг друга. Поэтому ни о каких играх за нашей спиной речь не идет», — добавил министр иностранных дел Украины.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в состав делегации на переговорах в Минске представителей Кабмина и Верховной Рады.

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