Температурный хаос: синоптик рассказала о погоде в Украине 15 мая

Общество и люди

После дождей, которые в Украину принес циклон, в пятницу, 15 мая, в стране будет преобладать сухая погода.

По прогнозам синоптика Натальи Диденко, сухо будет в северных областях, на значительной территории востока Украины, в Крыму, южных районах Одесской области и во многих центральных областях.

А дождит вероятны в западных регионах (кроме Волыни и Ровенщины), местами в центральных областях, на юге (кроме крайних южных районов), а к вечеру — и на Донбассе.

Что же касается температуры воздуха 15 мая, то, по словам синоптика, будет настоящий хаос.

«Ближайшей ночью в северных районах Волыни, Ровенской, Житомирской, Киевской и Черниговской областей возможные небольшие заморозки на почве. В целом в этих районах — до + 1 + 5 градусов. В большинстве районов западных и северных областей — до + 3 + 8 градусов. В Черновицкой области — до +10 градусов. В центральных областях: от +4 в Винницкой до +12 в Днепропетровской области. На юге и востоке — до + 9 + 13 градусов», — прогнозирует синоптик.

Днем 15 мая в Украине в течение дня ожидается + 13 + 17 градусов, в прикарпатских районах — до + 9 + 13 градусов, на юге — до + 15 + 22 градуса, в Крыму — до +25 градусов.

В Киеве в пятницу ожидается сухая погода. Ночью — холодно: + 3 + 6 градусов. Днем потеплеет до +15 +16 градусов.

По прогнозам Натальи Диденко, погода в ближайшие выходные будет изменчивой, периодически влажной.

«23−24 мая будет солнечно и наконец-то тепло», — обещает синоптик

Прогноз народного синоптика Владимира Деркача о том, какой будет погода в Украине в третьей декаде мая, читайте на сайте «ФАКТОВ».

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