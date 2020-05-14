В Украине могут возобновить работу непродовольственные рынки: Зеленский озвучил условие

Украина

После послабления карантинных мер, в частности, разрешения работать продовольственным рынкам, в Украине могут заработать и рынки, где продают непродовольственные товары.

Как сообщают в Офисе президента, об этом, в частности, шла речь во время совещания Владимира Зеленского с представителями исполнительной власти, ответственными за меры по предотвращению распространения в стране COVID-19.

«Если работают магазины с непродовольственными товарами, то нужно открывать и рынки. На тех же самых условиях, что и продовольственные: со всеми мерами безопасности для людйе, чтобы минимизировать риски заражения», — заявил Зеленский.

Также на совещании поднимался вопрос контроля над обеспечением 300-процентных выплат медикам, контактирующим с больными СOVID-19.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Мининфраструктуры рассказали об этапах возобновления работы общественного транспорта. Правда, даты внедрения этапов пока что не определены.

Фото с сайта Офиса президента Украины.

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