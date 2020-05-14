26.65 / 26.92 28.63 / 29.10
Киев: +9
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Как будут возобновлять работу транспорта в Украине после карантина: появилась инфографика

12:07 14 мая 2020
Троллейбус
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В Министерстве инфраструктуры наглядно показали, в какой последовательности в Украине будут возобновлять движение общественного транспорта.

По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, транспорт будет выходить из карантина поэтапно.

«До конца недели должны согласовать с Минздравом даты этапов, чтобы люди могли добраться до работы, но были максимально защищены от распространения коронавируса. Работаем с авиаперевозчиками и МИД, чтобы определять страны, с которых начнется восстановление международного авиасообщения. Авиакомпании предлагают восстанавливать внутренние перелеты одновременно с международными», — пишет Криклий на своем Telegram-канале и публикует инфографику с этапами возобновления работы транспорта.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Минздраве заявили о разработке «четких критериев», выполнение которых сделает возможным запуск общественного транспорта, в том числе и метрополитена.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».

163

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Игрушечная военная техника ВСУ

«ВСУ уже в городе»: в сети обсуждают любопытное фото из Донецка

Исследование коронавируса

«Существует множество «нулевых пациентов»: швейцарский ученый раскрыл новые секреты коронавируса

Троллейбус

Как будут возобновлять работу транспорта в Украине после карантина: появилась инфографика

Цыганский барон Николай Богар

Барон закарпатских ромов умер от коронавируса

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер