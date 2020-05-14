Украина

Как будут возобновлять работу транспорта в Украине после карантина: появилась инфографика

В Министерстве инфраструктуры наглядно показали, в какой последовательности в Украине будут возобновлять движение общественного транспорта.

По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, транспорт будет выходить из карантина поэтапно.

«До конца недели должны согласовать с Минздравом даты этапов, чтобы люди могли добраться до работы, но были максимально защищены от распространения коронавируса. Работаем с авиаперевозчиками и МИД, чтобы определять страны, с которых начнется восстановление международного авиасообщения. Авиакомпании предлагают восстанавливать внутренние перелеты одновременно с международными», — пишет Криклий на своем Telegram-канале и публикует инфографику с этапами возобновления работы транспорта.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Минздраве заявили о разработке «четких критериев», выполнение которых сделает возможным запуск общественного транспорта, в том числе и метрополитена.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».

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