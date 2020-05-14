В сети наглядно показали, как изменился Донбасс после прихода «русского мира»

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Фотографии фонтана в оккупированном Алчевске (Луганская область) показывают разительную разницу между состоянием городских объектов при украинской власти и при оккупации. Ранее было показано состояние супермаркета в оккупированной Горловке.
Сравнить состояние сооружения предложил журналист Денис Казанский, который разместил фотографии фонтана в своем Twitter.
«Фонтан в Алчевске. На первых двух фото — при „фашистской оккупации“. На третьем — современное состояние», — написал Денис Казанский.
До 2014-го года:
Сейчас:
Твит собрал много комментариев:
«Народ не доволен, что ли? Кто-то возмущается и требует возобновить фонтан? Нет? Значит им и так все подходит. Каждый имеет то, что заслуживает» — говорится в одном из них.
Ранее сообщалось, что главари «ЛНР» закрыли крупную шахту.196
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— Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки».