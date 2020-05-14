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Украина

В сети наглядно показали, как изменился Донбасс после прихода «русского мира»

14:56 14 мая 2020
Алчевск
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

Фотографии фонтана в оккупированном Алчевске (Луганская область) показывают разительную разницу между состоянием городских объектов при украинской власти и при оккупации. Ранее было показано состояние супермаркета в оккупированной Горловке.

Сравнить состояние сооружения предложил журналист Денис Казанский, который разместил фотографии фонтана в своем Twitter.

«Фонтан в Алчевске. На первых двух фото — при „фашистской оккупации“. На третьем — современное состояние», — написал Денис Казанский.

До 2014-го года:

Сейчас:

Твит собрал много комментариев:

«Народ не доволен, что ли? Кто-то возмущается и требует возобновить фонтан? Нет? Значит им и так все подходит. Каждый имеет то, что заслуживает» — говорится в одном из них.

Ранее сообщалось, что главари «ЛНР» закрыли крупную шахту.

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