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У него все-таки коронавирус: отец Хабиба вышел из комы
Отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова — 57-летний Абдулманап Нурмагомедов, перенесший инсульт, вышел из комы. Об этом сообщил друг семьи Нурмагомедовых и спортивный комментатор Рамазан Рабаданов, отметивший, что Нурмагомедову-старшему накануне сделали операцию на сердце.
«Он сегодня очнулся. Пока не разговаривал. Вчера был в коме после операции на сердце», — цитирует Рамазана Рабаданова телеканал 360.
Напомним, что Нурмагомедов-старший был госпитализирован в одну из больниц Махачкалы 25 апреля с вирусной пневмонией. Поначалу он чувствовал себя хорошо и занимался зарядкой, но затем ему стало хуже, и он был переведен в реанимацию. Состояние Абдулманапа не улучшалось, при этом он отказывался сдавать анализ на коронавирус, который позднее, как информирует Telegram-канал Baza, все же у него нашли.
В связи с отсутствием в больнице аппарата ЭКМО, который помогает при острой дыхательной недостаточности, 57-летний тренер 3 мая был доставлен в московскую больницу на коммерческом самолете, организованном Хабибом.
Отметим, что Абдулманап Нурмагомедов воспитал 18 чемпионов мира по боевому самбо, что позволило ему войти в Книгу рекордов Гиннесса.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что американец Джастин Гэйтжи завоевал титул временного чемпиона мира в легком весе.
Фото sport24.ru60
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