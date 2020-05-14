Выпустят всех: скандал с застрявшими в Украине "суррогатными" детьми получил продолжение

Украина

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, которая ранее отреагировала на опубликованное в социальных сетях видео с младенцами, рожденными суррогатными матерями для иностранцев, сообщила, что власти согласовали их вывоз за рубеж в условиях карантина.

Она, в частности, уточнила, что на всех детей были выписаны свидетельства о рождении. Пятнадцать из них находились с родителями-иностранцами, которые успели приехать в Украину до закрытия границ в связи с карантином. А родители-иностранцы оставшихся 38 деток не могут приехать в Украину.

Омбудсмен сообщила, что сейчас в стране находится порядка 100 детей, рожденных суррогатными матерями во время карантина. И если он будет продолжен, то по разным оценкам, количество таких детей может вырасти до тысячи.

«Нужно разработать механизм, чтобы родители приехали за своими детьми и увезли их туда, где они будут воспитываться в семье», — отметила Людмила Денисова и добавила, что на совещании с представителями МИДа и Госмиграционной службы был разработан алгоритм решения этого вопроса.

По ее словам, родители-иностранцы могут обращаться к украинскому омбудсмену, а та, в свою очередь, будет поднимать этот вопрос перед МИДом, который выдаст соответствующее разрешение.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», правоохранители разоблачили в столице преступную группировку, которая организовала нелегальную переправку детей за границу под прикрытием программы суррогатного материнства.

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