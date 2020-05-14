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Шоу-бизнес

ONUKA родила первенца: счастливый отец показал малыша (фото)

17:24 14 мая 2020
Певица ONUKA
Лилия МУЗЫКА, «ФАКТЫ»

Известная певица ONUKA и музыкант Евгений Филатов впервые стали родителями. 35-летняя артистка родила первенца в одной из частных клиник Киева. О радостном событии новоиспеченные родители сообщили на своих страницах в Instagram. Наталья Жижченко (настоящее имя певицы) опубликовала снимок, на котором она, еще беременная, позирует в объятиях мужа, а на руках держит домашнего любимца.

«Сегодня нас уже четверо», — коротко подписала она снимок.

А Евгений опубликовал первое фото с ребенком. В комментарии он сообщил, что в их семье появился сын. Мальчика назвали Сашей.

«Филатов Александр Евгеньевич», — лаконично написал Евгений.

Напомним, Наталья и Евгений вместе с 2008, четыре года они состоят в официальном браке.

Друзья, коллеги и подписчики, для которых новость стала сюрпризом, ведь певица не афишировала свою беременность, в комментариях поздравляют молодых родителей.

Напомним, скоро в третий раз станут родителями певица Alyosha и лидер группы «АНТИТІЛА» Тарас Тополя. В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» Alyosha рассказала о своей беременности, карантинных буднях и материнстве.

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