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Куда смотрит СБУ? Российский рэпер-крымнашист открывает в Киеве магазин
Российский рэпер Гуф (Алексей Долматов), выступавший в оккупированном Крыму, анонсировал открытие в Киеве магазина, в котором будет продавать одежду своего бренда LUGANG.
Об открытии бутика в столице Украины Гуф сообщил рэпом в Instagram.
«Я с крутой новостью — мой бренд LUGANG теперь можно купить на территории Украины, а именно в Киеве. Сейчас магазин работает онлайн, но, как только закончится карантин, магазин откроется — и вы сможете познакомиться с брендом и быть на стиле», — указано в описании видео.
Всем привет) Я с крутой новостью-мой бренд @lugang.ru теперь можно приобрести на территории Украины, а именно в Киеве) Сейчас магазин @og.store.ua работает онлайн, но как только закончится карантин, магазин откроется и вы сможете познакомиться с брендом, померить вещи и быть на стиле. А сейчас заказывайте доставку) Будь с нами, будь в LUGANG
На многих моделях этого бренда уличной одежды нанесены принты городских пейзажей Москвы.
Ранее сообщалось, что скандальный клип рэперов Тимати и Гуфа установил рекорд по числу дизлайков.171
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