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Украина

Куда смотрит СБУ? Российский рэпер-крымнашист открывает в Киеве магазин

18:00 14 мая 2020
Гуф
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

Российский рэпер Гуф (Алексей Долматов), выступавший в оккупированном Крыму, анонсировал открытие в Киеве магазина, в котором будет продавать одежду своего бренда LUGANG.

Об открытии бутика в столице Украины Гуф сообщил рэпом в Instagram.

«Я с крутой новостью — мой бренд LUGANG теперь можно купить на территории Украины, а именно в Киеве. Сейчас магазин работает онлайн, но, как только закончится карантин, магазин откроется — и вы сможете познакомиться с брендом и быть на стиле», — указано в описании видео.

На многих моделях этого бренда уличной одежды нанесены принты городских пейзажей Москвы.

Ранее сообщалось, что скандальный клип рэперов Тимати и Гуфа установил рекорд по числу дизлайков.

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