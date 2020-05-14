«Появилось чувство небезопасности»: экс-ведущая «Орла и Решки» нелестно отозвалась об Украине

Шоу-бизнес

Экс-ведущая тревел-шоу «Орел и Решка» Жанна Бадоева, которая ранее отказалась от украинского гражданства, призналась, что не скучает по Украине.

Об этом она рассказала в интервью программе «Слава+».

«Сейчас такое время, что ты не чувствуешь себя каким-то оторвышем откуда-то. Что такое скучаешь? Это раньше, если ты уезжал куда-то, эмигрировал — это все, катастрофа. Это было невозможно. А что сейчас? Несколько часов — и ты в Киеве или еще где-то. Поэтому нет такого, чтобы я скучала. Ко мне все приезжают, я тоже езжу в Украину», — отметила она.

На вопрос о том, развивается ли Украина, Жанна ответила достаточно резко.

«Украину швыряет со стороны в сторону, не могу назвать это развитием. Я очень хорошо помню Киев до всех этих жутких событий. Раньше я очень любила приезжать в него, это было процветающее место. Сейчас там очень депрессивная атмосфера, у меня чувство небезопасности. Очень странные изменения происходят», — подытожила Бадоева.

Напомним, ранее бывшая коллега Бадоевой Регина Тодоренко расплакалась из-за того, что ее муж не может приехать в Украину

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