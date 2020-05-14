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Женщины живут дольше мужчин почти на 10 лет: названа средняя продолжительность жизни в Украине
Всемирная организация здравоохранения подготовила статистический отчет о мониторинге здоровья в мире. По оценкам ВОЗ, ожидаемая средняя продолжительность жизни в Украине в 2016 году составила 72,5 года.
При этом ожидаемая продолжительность жизни украинских женщин составляет 77,1 года, а мужчин — 67,6 года. Средний показатель для обоих полов — 72,5 года.
В то же время среднюю продолжительность здоровой жизни в Украине в ВОЗ оценили в 64 года. Для мужчин этот показатель составляет — 60,3 года, а для женщин — 67,6 года.
При росте средней продолжительности жизни как женщин, так и мужчин, численность пенсионеров в Украине сокращается.
По данным Пенсионного фонда, по состоянию на 1 января 2020 года в Украине было 11,3 миллиона пенсионеров (на 1 января 2019 — 11,47 миллиона). Средний размер пенсии превышает 3 тысячи гривен ($ 122). Из общего количества пенсионеров 2,6 миллиона работают.
Напомним, с 1 апреля 2021 года пенсионный возраст для украинских женщин составит 60 лет.
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