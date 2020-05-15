- 04:55 "Футбольный джихад": сторонник ИГИЛ планировал устроить теракт на матче Барселона — Реал
- 04:48 В США ресторан посадит за столы манекены: названа причина
- 03:05 Бесстрашный немец: 73-летний миллиардер вколол себе вакцину от COVID-19 собственного изобретения
- 02:45 Бег в помощь: 25-летняя учительница из США рассказала, как смогла сбросить 14 кг за месяц
- 02:14 Трамп предложил Сенату кандидатуру посла США в Украине: что известно о "классном мужике" Ките Дейтоне
- 01:46 "Костя подержал": сексапильная блондинка Эрика Герцег уходит из группы «ВИА Гра»
- 01:16 Удар по распространителям российских фейков: Зеленский продлил запрет на некоторые соцсети РФ
- 00:30 "Переформатированная" ТКГ провела заседание в режиме видеоконференции: о чем говорили
- 14.05 23:56 Количество зараженных снова растет: на Буковине выявлены 84 новых случая COVID-19
- 14.05 23:24 В США суд потребовал от Белого дома обнародовать "скандальную" переписку по Украине
- 14.05 22:59 Российские снайперы убивают украинцев на Донбассе с помощью французского оборудования
- 14.05 22:28 Коронавирус сняли на видео: как выглядит безжалостный убийца людей
Ждать недолго: у Зеленского рассказали, когда рассчитывают получить первый транш МВФ
Благодаря принятию Радой так называемого «антиколомойского» закона — документа, который делает невозможным возвращение национализированных банков их бывшим владельцам — Украина рассчитывает получить первый транш кредита от новой сделки с Международным валютным фондом (МВФ) в течение недели или двух.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на заместителя руководителя Офиса президента Украины Юлию Ковалив.
Ковалив отметила, что принятие законопроекта и другие шаги являются «явным свидетельством того, что в Украине есть большие обязательства по проведению реформ».
При этом отмечается, что общий размер программы все еще дорабатывается.
Напомним, что премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что надеется получить первый транш уже до конца мая. По его словам, соглашение с МВФ позволит избежать дефолта.
Как известно, глава НБУ Яков Смолий заявлял, что объем 18-месячной программы Stand-by составит 5 млрд долларов. В свою очередь, в Минюсте прогнозировали, что первый транш МВФ Украина получит в объеме 1,75 млрд долларов.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что аналитик «Инвестиционной группы УНИВЕР» Михаил Федоров заявил в комментарии нашему изданию, что новая программа сотрудничества с МВФ для экономики Украины будет большим шагом вперед, поскольку это поставит жирную точку в вопросе обслуживания государственного долга страны. С новой программой сотрудничества с МВФ как таковой проблемы с государственным долгом Украины уже не будет. Проблема дефолта страны станет неактуальна.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Лекарства так подорожали, что скоро их впору будет дарить друг другу на Новый год.