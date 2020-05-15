Украина

Ждать недолго: у Зеленского рассказали, когда рассчитывают получить первый транш МВФ

Благодаря принятию Радой так называемого «антиколомойского» закона — документа, который делает невозможным возвращение национализированных банков их бывшим владельцам — Украина рассчитывает получить первый транш кредита от новой сделки с Международным валютным фондом (МВФ) в течение недели или двух.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на заместителя руководителя Офиса президента Украины Юлию Ковалив.

Ковалив отметила, что принятие законопроекта и другие шаги являются «явным свидетельством того, что в Украине есть большие обязательства по проведению реформ».

При этом отмечается, что общий размер программы все еще дорабатывается.

Напомним, что премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что надеется получить первый транш уже до конца мая. По его словам, соглашение с МВФ позволит избежать дефолта.

Как известно, глава НБУ Яков Смолий заявлял, что объем 18-месячной программы Stand-by составит 5 млрд долларов. В свою очередь, в Минюсте прогнозировали, что первый транш МВФ Украина получит в объеме 1,75 млрд долларов.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что аналитик «Инвестиционной группы УНИВЕР» Михаил Федоров заявил в комментарии нашему изданию, что новая программа сотрудничества с МВФ для экономики Украины будет большим шагом вперед, поскольку это поставит жирную точку в вопросе обслуживания государственного долга страны. С новой программой сотрудничества с МВФ как таковой проблемы с государственным долгом Украины уже не будет. Проблема дефолта страны станет неактуальна.

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