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Чехия одной из первых в ЕС начала выходить из карантина: что об этом известно
Несмотря на заявления президента Чехии Милоша Земана о том, что границы страны останутся закрытыми на целый год, чтобы не вызвать новую волну коронавируса, правительство в пятницу, 24 апреля, серьезно ослабило карантинные ограничения.
С этого дня гражданам и постоянно проживающим в Чехии иностранцам разрешено свободно пересекать границы страны. По возвращении человек должен будет или показать на границе справку об отрицательном анализе на коронавирус, или 14 дней провести в самоизоляции дома. За соблюдением домашнего карантина будут следить полицейские.
«С пятницы выехать за границу можно будет по любой причине, в том числе отправиться в отпуск», — заявил министр здравоохранения Адам Войтех.
Жителям приграничных районов, которые ежедневно выезжают на работу в соседние страны, необходимо каждый раз показывать пограничникам справку об отрицательном анализе на COVID-19 сроком не старше 14 дней, пишет «Радио Прага».
Напомним, с марта в Чехии действовал запрет на выезд из страны.
Отметим, 23 апреля Чехия начала массовое тестирование на антитела. В ближайшее время Украина также запустит иммуноферментную диагностику, с помощью которой можно оперативно определять наличие коронавирусной инфекции у человека и способность иммунитета пациента противостоять болезни.
На утро 24 апреля, в Украине подтверждены 7647 случаев COVID-19. Зафиксированы 193 случая с летальным исходом и 601 случай выздоровления пациентов. Всего провели 72 296 тестов.
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— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...