27.02 / 27.38 28.92 / 29.52
Киев: +12
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Чехия одной из первых в ЕС начала выходить из карантина: что об этом известно

10:46 24 апреля 2020 60
Прага
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Несмотря на заявления президента Чехии Милоша Земана о том, что границы страны останутся закрытыми на целый год, чтобы не вызвать новую волну коронавируса, правительство в пятницу, 24 апреля, серьезно ослабило карантинные ограничения.

С этого дня гражданам и постоянно проживающим в Чехии иностранцам разрешено свободно пересекать границы страны. По возвращении человек должен будет или показать на границе справку об отрицательном анализе на коронавирус, или 14 дней провести в самоизоляции дома. За соблюдением домашнего карантина будут следить полицейские.

«С пятницы выехать за границу можно будет по любой причине, в том числе отправиться в отпуск», — заявил министр здравоохранения Адам Войтех.

Жителям приграничных районов, которые ежедневно выезжают на работу в соседние страны, необходимо каждый раз показывать пограничникам справку об отрицательном анализе на COVID-19 сроком не старше 14 дней, пишет «Радио Прага».

Напомним, с марта в Чехии действовал запрет на выезд из страны.

Отметим, 23 апреля Чехия начала массовое тестирование на антитела. В ближайшее время Украина также запустит иммуноферментную диагностику, с помощью которой можно оперативно определять наличие коронавирусной инфекции у человека и способность иммунитета пациента противостоять болезни.

На утро 24 апреля, в Украине подтверждены 7647 случаев COVID-19. Зафиксированы 193 случая с летальным исходом и 601 случай выздоровления пациентов. Всего провели 72 296 тестов.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Эдита Пьеха

Легендарная российская певица слегла с высокой температурой

Река обмелела

Грозит засуха: впервые за сто лет в Украине обмелели реки

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)

Донецк

Дурной пример заразителен: вслед за Луганском боевики "переименовали" Донецк

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер