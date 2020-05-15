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Гривня еще немного укрепилась: сколько стоит доллар 15 мая
На пятницу, 15 мая, Национальный банк Украины установил официальный курс гривни на уровне 26,6792 грн за доллар — украинская национальная валюта укрепилась на одну копейку по сравнению с предыдущим банковским днем.
Так, курс гривни по отношению к другим валютам составил: доллар — 26,67 грн за доллар, евро — 28,78 грн за евро.
А «Минфин» публикует данные о том, сколько валюта стоит на «черном» рынке.
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— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.