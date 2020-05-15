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Деньги

Гривня еще немного укрепилась: сколько стоит доллар 15 мая

9:48 15 мая 2020
Доллары
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

На пятницу, 15 мая, Национальный банк Украины установил официальный курс гривни на уровне 26,6792 грн за доллар — украинская национальная валюта укрепилась на одну копейку по сравнению с предыдущим банковским днем.

Так, курс гривни по отношению к другим валютам составил: доллар — 26,67 грн за доллар, евро — 28,78 грн за евро.

А «Минфин» публикует данные о том, сколько валюта стоит на «черном» рынке.

Эксклюзивный материал с прогнозами экспертов о том, какая ситуация сложится на валютном рынке в ближайшее время, читайте на сайте «ФАКТОВ».

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