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Украина

Бедные дети: сеть насмешила презентация учебника по "истории ЛНР" в Луганске

11:31 15 мая 2020
Презентация учебника истории в ОРЛО
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

На оккупированной территории Луганской области, где недавно горняки отказывались подниматься из шахт, протестуя против закрытия предприятия, презентовали учебник по истории, в котором говорится, что «история ЛНР» началась около 100 тысяч лет до нашей эры.

«Как перестать орать? „ЛНР“ презентовали новый учебник „История ЛНР с древнейших времен и до наших дней“. „История нашего отечества началась примерно 100 тысяч лет до нашей эры“, — рассказали авторы учебника на презентации», — пишет в социальных сетях Руслан Благой.

Эта «историческая» тема стала предметом активного обсуждения в социальных сетях.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в феврале в оккупированном Луганске устроили акцию, приуроченную к 75-летия победы, организаторы которой считали, что во время Второй мировой городу было присвоено звание героя.

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