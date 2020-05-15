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Опасный день: гороскоп на 18 мая для всех знаков зодиака
В понедельник, 18 мая, возможны конфликты, опрометчивые решения.
А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 18 мая для всех знаков зодиака.
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Овен
В этот понедельник многих представителей знака будет тянуть на ссоры и конфликты. Постарайтесь сдерживать себя.
Телец
Осторожнее с острыми предметами. А к плите в этот день Тельцу лучше и не подходить.
Близнецы
Совет звезд: деньги лучше экономить- есть опасность их растратить на пустяки или потерять.
Рак
Может возникнуть желание похвастаться, преувеличить свои достижения, не делайте этого.
Лев
Львам лучше заняться рутинной работой, где не требуется много думать и принимать решения.
Дева
Девы почувствуют упадок сил и необъяснимое раздражение. Чтобы избавиться от этого, займитесь легкой уборкой.
Весы
Возможны конфликты с родителями и партнером по браку, постарайтесь не поддаваться на провокации.
Скорпион
Высока вероятность проблем со служебной документацией и личной перепиской.
Стрелец
Активность в этот день — бесполезный расход сил. Займитесь медитацией или рисованием.
Козерог
Будьте осторожны при работе с электричеством и всеми электроприборами.
Водолей
Какие-либо новые дела начинать нельзя, они будут бестолковы и бесполезны.
Рыбы
Рыбам рекомендуется эмоциональная отстраненность. Избегайте споров и шумных помещений.
Хорошего вам дня!
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