Стиль жизни

Опасный день: гороскоп на 18 мая для всех знаков зодиака

В понедельник, 18 мая, возможны конфликты, опрометчивые решения.

А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 18 мая для всех знаков зодиака.

Овен

В этот понедельник многих представителей знака будет тянуть на ссоры и конфликты. Постарайтесь сдерживать себя.

Телец

Осторожнее с острыми предметами. А к плите в этот день Тельцу лучше и не подходить.

Близнецы

Совет звезд: деньги лучше экономить- есть опасность их растратить на пустяки или потерять.

Рак

Может возникнуть желание похвастаться, преувеличить свои достижения, не делайте этого.

Лев

Львам лучше заняться рутинной работой, где не требуется много думать и принимать решения.

Дева

Девы почувствуют упадок сил и необъяснимое раздражение. Чтобы избавиться от этого, займитесь легкой уборкой.

Весы

Возможны конфликты с родителями и партнером по браку, постарайтесь не поддаваться на провокации.

Скорпион

Высока вероятность проблем со служебной документацией и личной перепиской.

Стрелец

Активность в этот день — бесполезный расход сил. Займитесь медитацией или рисованием.

Козерог

Будьте осторожны при работе с электричеством и всеми электроприборами.

Водолей

Какие-либо новые дела начинать нельзя, они будут бестолковы и бесполезны.

Рыбы

Рыбам рекомендуется эмоциональная отстраненность. Избегайте споров и шумных помещений.

Хорошего вам дня!

Ранее мы писали о знаках зодиака, представители которых отличаются высокомерием.

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