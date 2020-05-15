26.60 / 26.86 28.54 / 28.99
Киев: +11
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Нагрянули в полночь: Ястремскую поздравили с 20-летием большой компанией и ярким салютом (видео)

11:48 15 мая 2020
Даяна Ястремская
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Украинская теннисистка Даяна Ястремская, занимающая 25-ю строчку в мировом женском рейтинге, 15 мая празднует свое 20-летие.

Поздравить спортсменку с юбилеем друзья решили уже в 12 часов ночи. Собравшись большой компанией, несмотря на запрет избегать столпотворений во время карантина, ребята вывели Даяну на улицу и запустили яркий салют.

Также в качестве подарка теннисистке была презентована коробка с красиво украшенными пирожными.

За празднованиями Ястремская не забывает о тренировках для поддержания формы. Условия для занятий просто идеальные — на берегу Черного моря в родной Одессе.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Ястремская презентовала песню о несчастной любви.

79

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Сергей Сивохо

Сивохо рассказал, сколько жителей ОРДЛО хотят возвращения в Украину

Презентация учебника истории в ОРЛО

Бедные дети: сеть насмешила презентация учебника по "истории ЛНР" в Луганске

граница

На уступки должна идти Россия, а не Украина: в США сделали интересное заявление о войне на Донбассе

DZIDZIO и Оля Цибульская

DZIDZIO и Оля Цибульская снялись в горячей фотосессии

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер