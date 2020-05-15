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Нагрянули в полночь: Ястремскую поздравили с 20-летием большой компанией и ярким салютом (видео)
Украинская теннисистка Даяна Ястремская, занимающая 25-ю строчку в мировом женском рейтинге, 15 мая празднует свое 20-летие.
Поздравить спортсменку с юбилеем друзья решили уже в 12 часов ночи. Собравшись большой компанией, несмотря на запрет избегать столпотворений во время карантина, ребята вывели Даяну на улицу и запустили яркий салют.
Также в качестве подарка теннисистке была презентована коробка с красиво украшенными пирожными.
За празднованиями Ястремская не забывает о тренировках для поддержания формы. Условия для занятий просто идеальные — на берегу Черного моря в родной Одессе.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Ястремская презентовала песню о несчастной любви.79
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