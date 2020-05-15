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США передали Украине партию тепловизоров и приборов ночного видения (фото)
США передали Украине оборудование на 25 миллионов долларов, предназначенное для использования в зоне проведения операции Объединенных сил. Ранее американская сторона заявила об увеличении помощи Украине на борьбу с COVID-19 с 9,1 млн до 14,5 млн долларов.
Как сообщают в посольстве США в Украине, в страну доставили приборы ночного видения, тепловизоры, рации и медицинское оборудование. «США решительно стоят на стороне Украине в ее поддержке ее суверенитета и территориальной целостности перед лицом российской агрессии», — говорится в сообщении.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в США планируют в бюджетной заявке на 2021 год сохранить нынешний уровень финансирования программ военной помощи Украине по линии Госдепартамента и Пентагона.70
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— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.