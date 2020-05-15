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Происшествия

Из-за масштабных аварий на трассе Киев – Чоп образовалась многокилометровая пробка (видео)

12:28 15 мая 2020
ДТП под Киевом
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В сеть выложили видео с Житомирской трассы, где под Киевом произошло несколько дорожно-транспортных происшествий, серьезно затруднивших движение по дороге. Ранее в ДТП на столичном бульваре Дружбы Народов столкнулись сразу семь авто.

«ДТП из 15 автомобилей на трассе под Киевом. Сразу несколько масштабных аварий произошли на Житомирской трассе. Мы насчитали 10 грузовиков и пять легковушек. Затор просто нереальный, километров на пять», — говорится в комментарии к видео, которое в сеть выложил «Киев Оперативный».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на Одесской трассе грузовой Mercedes-Benz совершил наезд на два автобуса ПАЗ.

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