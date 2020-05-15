Происшествия

Под Киевом мотоциклист на большой скорости "потерял" пассажирку: момент попал на видео

В сеть попала запись с автомобильного регистратора, который зафиксировал момент падения пассажирки мотоцикла, пилот которого не остановился и продолжил ехать на большой скорости. Ранее в Киеве на Дарницком бульваре в ДТП погиб мотоциклист.

Об этом ЧП, которое произошло 10 мая в районе Василькова (Киевская область), рассказывает «Киев Оперативный». На кадрах видно, как водитель, чей регистратор зафиксировал момент ДТП, останавливается перед пострадавшей, возле которой вскоре собираются и другие люди.

Сообщается, что девушку увезли в больницу Василькова с серьезными травмами — раздробленным голеностопным суставом, поражением 35% кожи (спина, грудная клетка, живот, таз, ноги, частично рука) — ожоги 1−2 степени. Девушку прооперировали и перевезли в Киевскую БСП.

«13 мая при повторном осмотре медики выяснили, что изначально операция была сделана неправильно. Сейчас нет чувствительности в ноге и стоит вопрос об инвалидности. В данный момент оперировать повторно нет возможности из-за состояния здоровья и большой отечности. Возможно понадобится переливание крови. Владислава (так зовут пострадавшую) находится постоянно на обезболивающих препаратах, только таким образом в данный момент может уснуть или лежать», — говорится в комментарии к видео.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», во Львове в дорожно-транспортном происшествии трагически погибли два правоохранителя — капрал полиции Игорь Цюпка, младший инспектор-кинолог Кинологического центра, и рядовой полиции Юрий Савка. Полицейские ехали на мотоцикле, водитель которого не справился с управлением и врезался в дерево.

529

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter