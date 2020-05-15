Велика мережа ломбардів запустила кредит з доставкою додому

Пресс-релиз

Днями «Скарбниця» — одна з найбільших ломбардних мереж України запустила послугу «Кредитний кур'єр». Ця послуга дає можливість українцям, які мають потребу в грошах, але дотримуються умов карантину або ж знаходяться на самоізоляції, взяти ломбардну позику, не виходячи з дому.

У компанії стверджують, що запуск послуги не випадково збігся з карантином в країні, який, як повідомляли раніше, продовжили до 22 травня. «Ми усвідомлюємо ризики у зв'язку з епідемією і працюємо на випередження. Вже сьогодні наші клієнти оформлюють кредит в ломбарді, не виходячи з дому. Це швидко, зручно і найважливіше — безпечно», — повідомили в прес-службі компанії.

Щоб отримати кредит з доставкою додому, досить залишити заявку на сайті. Після уточнення деталей по телефону або відеозв'язку необхідно надіслати свій предмет застави. При отриманні застави оцінювач зв'язується з клієнтом, погоджує суму й терміни, потім, протягом 3 хвилин перераховує кредитні гроші на карту клієнта. Уклавши договір на 14 та більше днів при сумі кредиту від 1500 грн. кожен клієнт отримує компенсацію витрат на доставку, а це означає, що ломбард сплачує поштові послуги за вас.

Ця послуга дає можливість тисячам українців дистанційно взяти кредит на вигідних умовах. Все, що необхідно, це стандартний набір документів: паспорт, код. Особливістю кредиту в ломбарді все ще залишається наявність застави, але тепер уже взяти під неї кредит можна без фізичної явки на відділення, оформивши електронний договір, отримавши гроші в безготівковій формі і керуючи своїми фінансами через особистий кабінет на сайті компанії.

Набір дистанційних сервісів особистого кабінету по суті являє собою ломбард в смартфоні, де вільно можна погасити кредит, продовжити договір, добрати доступну суму по кредиту, списати бонуси в обмін на страховку або отримати кешбек реальними грошима на карту.

На сьогодні ломбарди не фіксують аномального напливу клієнтів, номенклатура застав залишилась такою ж, лідирують вироби з дорогоцінних металів. Примітно, що клієнти ломбардів на 60% люди з доходом середній і вище середнього, які надають перевагу саме ломбардному кредиту через відсутність колекторів і наявність безлічі дистанційних сервісів. Більшість з них використовують ломбардну позику не лише як спосіб швидкого вирішення своїх термінових фінансових питань, але й як варіант перекредитування після позик в МФО.

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