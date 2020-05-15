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«В надежных руках братьев»: Снежана Егорова впервые показала внучку (фото)

16:00 15 мая 2020
Снежана Егорова
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Украинская телеведущая Снежана Егорова, которая ранее сообщила о рождении внучки, впервые показала новорожденную. «Наша Эмма дома! В надежных руках братьев», — подписала фото счастливая бабушка.

Егорова

Этот же снимок опубликовала и мама Эммы — актриса Стася Ровинская. «Добро пожаловать домой», — написала она.

На фото сыновья Стаси нянчат сестричку. Друзья и поклонники семейства восхитились. «На это можно смотреть вечно», — пишут они.

Ранее Стася рассказывала, что мальчики очень ждали рождения сестрички. Они даже согласились жить в одной комнате, чтобы освободить другую для Эммы.

14 мая мы сообщали, что певица ONUKA и музыкант Евгений Филатов впервые стали родителями.

А певица Alyosha в интервью «ФАКТАМ» рассказала, когда ей предстоит родить третьего ребенка.

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«В надежных руках братьев»: Снежана Егорова впервые показала внучку (фото)

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