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«В надежных руках братьев»: Снежана Егорова впервые показала внучку (фото)
Украинская телеведущая Снежана Егорова, которая ранее сообщила о рождении внучки, впервые показала новорожденную. «Наша Эмма дома! В надежных руках братьев», — подписала фото счастливая бабушка.
Этот же снимок опубликовала и мама Эммы — актриса Стася Ровинская. «Добро пожаловать домой», — написала она.
На фото сыновья Стаси нянчат сестричку. Друзья и поклонники семейства восхитились. «На это можно смотреть вечно», — пишут они.
Ранее Стася рассказывала, что мальчики очень ждали рождения сестрички. Они даже согласились жить в одной комнате, чтобы освободить другую для Эммы.
14 мая мы сообщали, что певица ONUKA и музыкант Евгений Филатов впервые стали родителями.
А певица Alyosha в интервью «ФАКТАМ» рассказала, когда ей предстоит родить третьего ребенка.25
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Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.