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Шоу-бизнес

Alyosha рассказала, когда ей предстоит родить третьего ребенка

15:22 15 мая 2020
Alyosha
Лилия МУЗЫКА, «ФАКТЫ»

Популярная певица Alyosha готовится в третий раз стать матерью. Декретный отпуск, совпавший с карантином, она проводит с семьей, уделяя больше времени сыновьям — Роману и Марку.

Как рассказала артистка в интервью «ФАКТАМ», на карантине она успела навести порядок в доме, уделить внимание бытовым вопросам и сосредоточиться на своем здоровье. Alyosha ведет здоровый образ жизни, делает зарядку и следит за питанием. Певица призналась, что во время третей беременности живот растет очень быстро и выглядит больше, чем при первых двух.

Певица призналась, что ребенок появится в конце июля или в начале августа. Но пол малыша не раскрывает. Говорит, что объявят об этом после появления малыша на свет.

«На вкусы, предпочтения и так далее мое положение никак не повлияло. Просто третья беременность — далеко не первая (улыбается). По ощущениям точно. Да, немного тяжелее, но каких-либо существенных изменений в себе не наблюдаю. Главное, что беременность очень нас обрадовала», — рассказала певица.

Полное интервью Alyosha «ФАКТАМ» о семейной жизни, творчестве и материнстве, читайте здесь.

Фото Instagram.com/alyoshasinger/

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