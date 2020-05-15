Украина

На издании «Избранные произведения» классика украинской литературы Ольги Кобылянской вместо портрета автора изображена Марко Вовчок. Ранее в Эстонии в учебнике нашли «российский» Крым.

Об инциденте с книгой Кобылянской писательница Оксана Забужко написала в своем Facebook. По ее словам, книгу издал «Центр навчальної літератури», который также издает по государственным заказам учебники и пособия.

Ранее сообщалось, что на оккупированной территории Луганской области, презентовали учебник истории, — в нем утверждается, что «история ЛНР» началась еще за 100 тысяч лет до нашей эры.

Напоминаем, что в скандал попал книжный магазин Yakaboo. В нем продавали книгу «Гамарджоба, панове», которую написал некий Александр Архипов. Главный герой произведения — российский военный, приехавший в Донецк. При этом внушается, что на Донбассе идет гражданская война.

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