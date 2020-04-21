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В школьном учебнике нашли «российский» Крым: детали скандала в Эстонии
В Эстонии в учебнике английского языка для 7 класса опубликовали карту Европы, на которой полуостров Крым показан частью России. Ранее карта Украины без Крыма появилась на популярной американской интернет-площадке Vox.
Ошибку заметили в Конгрессе украинцев Эстонии и сообщили в Министерство образования и науки, пишет сайт ERR.
«Надеемся, что этот факт является исключительным», — говорится в письме, направленном главой Конгресса Вирой Конык на имя министра образования и науки Майлиса Репса.
По ее словам, представительница украинской общины, сын которой учится по этому учебнику, возмутилась данным фактом.
«Эстония является давним и надежным партнером Украины и постоянно это подтверждает, поддерживая Украину на международной арене и предоставляя ей иную различную помощь. Эстония всегда заявляла и заявляет о поддержке территориальной целостности Украины и не признает аннексию Крыма», — добавила Конык.
Издание пишет, что директор издательства Studium, выпустившего в 2018 году учебник, Ааво Кенник сожалеет об инциденте, но уверяет, что речь идет о досадном недоразумении без злонамеренного умысла.
По его словам, напечатанная карта была взята из свободного доступа, то есть она бесплатная. До этого случая, никто издателям не сообщал о «неправильной» карте. Как только издательству об этом стало известно, оно незамедлительно извинилось и отреагировало на инцидент, сделав соответствующие исправления на своей домашней странице.
Кроме того, по просьбе Минобразования, будет произведена полная замена учебников.
Напомним, ранее украинцы, проживающие в Португалии, обнаружили на этикетке бутылки вина GUARDA RIOS карту Европы, где Украина изображена без Крыма. Незаконность аннексии полуострова признали уже и в России.
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