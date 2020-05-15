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Звезда «Варьяты-шоу» женился: первое свадебное фото
Украинский юморист и участник «Варьяты-шоу» Владимир Жогло женился 15 мая — в Международный день семьи.
«В Международный день семьи у нас появилась еще одна „варьятовская“ семья. Поздравляем Иру и Жожку с этим событием. Счастья и любви на всю жизнь!» — написали в соцсетях коллеги молодоженов. Они также опубликовали первое свадебное фото.
Ирина и Владимир Жогло на фото позируют, демонстрируя свидетельство о браке.
Интересно, что жених и невеста не стали наряжаться в этот день. Возможно, праздник они устроят позже, когда карантинные меры в стране отменят.
Отметим, что Владимиру — 31 год, а его жене — на 8 лет меньше. Пара мечтает о многодетной семье. Кстати, предложение юморист делал во Львове перед Днем Валентина.
Напомним, что в мире во время карантина стали популярными онлайн-свадьбы. Одна из них прошла и в Украине.229
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?