«Кажется, сын ревнует меня к жене»: Влад Яма рассказал об отношениях в семье

Шоу-бизнес

Известный хореограф, тренер шоу «Танці з зірками» Влад Яма, рассказавший, как избегает конфликтов с женой, поделился подробностями семейной жизни. Вместе с женой Лилией и четырехлетним сыном Леоном он строго придерживается правил карантина в загородном доме. Вместе они проводят все время, внимание друг другу и ребенку.

Маленький Леон больше всех радуется карантину, ведь родители все время проводят с ним. Проснувшись утром, он бежит к Владу. Вместе они делают зарядку, играют и тренируются.

«Когда сыну нужна активность — он чаще всего бежит ко мне. Мы играем на улице в футбол, баскетбол, у нас во дворе стоит батут. Мама подключается, но гораздо реже. Зато перед сном Леон абсолютно мамин — пошла вторая неделя, когда сын засыпает исключительно с ней. У них большая любовь. Леон часто обнимает маму и, указывая на наши свадебные фото, которые висят на стене, расспрашивает, как все происходило. Потом обнимает Лилю, кажется, даже немного ревнуя ко мне. Недавно шутил, что он — мамин муж, а я — сынок. Обнимает, целует Лилю, потом складывает ладошки, раскрывает и говорит: „Вот тебе колечко“. За вечер два раза сделал ей предложение», — рассказал Влад Яма.

О том, как проводит время на карантине, когда выйдет на работу и от чего получает удовольствие, читайте в эксклюзивном интервью Влада Ямы «ФАКТАМ».

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