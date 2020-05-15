26.59 / 26.85 28.53 / 28.99
Киев: +12
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Известная украинская спортсменка поделилась «секретным» рецептом приготовления яичницы (видео)

19:32 15 мая 2020
Ольга Ляховая
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Известная украинская легкоатлетка Ольга Ляховая, которая застряла на карантине в Кении и недавно побаловала своих подписчиков в Instagram откровенными фото в нижнем белье, на этот раз взялась за сковородку.

Спортсменка решила приготовить яичницу «по старинному рецепту, который достался ей от прапрабабушки». Что из этого получилось, можно посмотреть на этом видео, но повторять за легкоатлеткой вряд ли стоит.

Отметим, что Ляховая специализируется в беге на 400 и 800 метров. Уроженка Рубежного, что в Луганской области, стала двукратной победительницей II Европейских игр, проходивших в 2019 году в Минске, в смешанном преследовании и командных соревнованиях.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Свитолина блеснула кулинарными способностями, приготовив овсяное печенье.

269

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

смаглюк

Нардепа обокрали прямо в здании Рады: СМИ рассказали подробности

Взрыв

В Германии взорвали АЭС: впечатляющее видео

синий кит

Украинец в Польше пытался возродить смертельно опасную игру "Синий кит"

Девушка упала с мотоцикла

Под Киевом мотоциклист на большой скорости "потерял" пассажирку: момент попал на видео

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер