Известная украинская спортсменка поделилась «секретным» рецептом приготовления яичницы (видео)

Спорт

Известная украинская легкоатлетка Ольга Ляховая, которая застряла на карантине в Кении и недавно побаловала своих подписчиков в Instagram откровенными фото в нижнем белье, на этот раз взялась за сковородку.

Спортсменка решила приготовить яичницу «по старинному рецепту, который достался ей от прапрабабушки». Что из этого получилось, можно посмотреть на этом видео, но повторять за легкоатлеткой вряд ли стоит.

Отметим, что Ляховая специализируется в беге на 400 и 800 метров. Уроженка Рубежного, что в Луганской области, стала двукратной победительницей II Европейских игр, проходивших в 2019 году в Минске, в смешанном преследовании и командных соревнованиях.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Свитолина блеснула кулинарными способностями, приготовив овсяное печенье.

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