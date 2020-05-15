26.59 / 26.85 28.53 / 28.99
Киев: +12
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Месси удивил фанатов страстным поцелуем с женой: зачем он это сделал (видео)

21:32 15 мая 2020
Лионель Месси с женой
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Футболист каталонской «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси шокировал болельщиков, приняв участие в съемках клипа на песню Antes Que El Mundo Se Acabe («Пока не наступил конец света») в исполнении музыканта Residente из Пуэрто-Рико.

На видео обладатель шести «Золотых мячей», который особо не выставляет напоказ свою личную жизнь, страстно целует свою жену Антонеллу Рокуццо. Лео с супругой стали одной из 113-ти звездных пар с разных уголков мира, которые запечатлены в клипе, — среди них нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала, который не может вылечиться от коронавируса, со своей девушкой Орианой Сабатини (Италия), голливудская пара Бен Аффлек и Ана Де Армас (Калифорния), музыкант Рики Мартин со своим мужем (Лос-Анджелес), боксер Сауль Альварес с девушкой Фернандой Гомес (Мексика).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Ястремская к своему 20-летнему юбилею записала песню о несчастной любви.

134

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

деньги

В Киеве мошенник похитил у ребенка 700 тысяч гривен: как аферу оценил суд

синий кит

Украинец в Польше пытался возродить смертельно опасную игру "Синий кит"

Жогло

Звезда «Варьяты-шоу» женился: первое свадебное фото

Лионель Месси с женой

Месси удивил фанатов страстным поцелуем с женой: зачем он это сделал (видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер