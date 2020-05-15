Спорт

Месси удивил фанатов страстным поцелуем с женой: зачем он это сделал (видео)

Футболист каталонской «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси шокировал болельщиков, приняв участие в съемках клипа на песню Antes Que El Mundo Se Acabe («Пока не наступил конец света») в исполнении музыканта Residente из Пуэрто-Рико.

На видео обладатель шести «Золотых мячей», который особо не выставляет напоказ свою личную жизнь, страстно целует свою жену Антонеллу Рокуццо. Лео с супругой стали одной из 113-ти звездных пар с разных уголков мира, которые запечатлены в клипе, — среди них нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала, который не может вылечиться от коронавируса, со своей девушкой Орианой Сабатини (Италия), голливудская пара Бен Аффлек и Ана Де Армас (Калифорния), музыкант Рики Мартин со своим мужем (Лос-Анджелес), боксер Сауль Альварес с девушкой Фернандой Гомес (Мексика).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Ястремская к своему 20-летнему юбилею записала песню о несчастной любви.

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