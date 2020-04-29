Спорт

Звездный футболист «Ювентуса» четвертый раз сдал положительный тест на коронавирус

Полузащитник туринского «Ювентуса» и сборной Аргентины Пауло Дибала никак не может вылечиться от коронавируса, которым заболел вместе со своей девушкой Орианой в конце марта.

Как сообщает Football Italia со ссылкой на El Chiringuito, симптомы опасного заболевания продолжают проявляться у игрока, хотя в начале апреля радостный Дибала уже отрапортовал, что поборол вирус и приступил к тренировкам. Аргентинец сдал вновь положительный тест на коронавирус, который стал для него уже четвертым за последние шесть недель. Вполне возможно, Пауло необходимо будет пройти более интенсивное амбулаторное лечение и сдать кровь для анализа на наличие антител, выработанных при вирусе.

Напомним, что, кроме Дибалы, также коронавирусом в «Ювентусе» переболели еще два игрока — защитники Даниэле Ругани и Блез Матюиди.

Отметим, что в нынешнем сезоне Пауло провел за туринцев во всех турнирах 34 матча, в которых забил 13 мячей. За «Ювентус» полузащитник выступает с лета 2015 года, четыре раза став чемпионом и трижды выиграв Кубок Италии.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что больного коронавирусом футболиста «Монпелье» Джуниора Самбиа ввели в искусственную кому.

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