"Импровизированная чушь": Кристина Асмус удивила "дикими" телодвижениями

Шоу-бизнес

Страдающая во время карантина от отсутствия внимания поклонников супруга шоумена Гарика Харламова Кристина Асмус вынуждена сама себе придумывать развлечения, то изображая беременную женщину в ванной, то примеряя различного вида странные наряды.

Положение усугубилось в пятницу вечером, 15 мая, и страдающая от однообразности карантинных будней блондинка решила запустить собственный челлендж, или, другими словами, именной конкурс по танцам.

«Не виноватая я! Самоизоляция сама пришла. Не смогли с командой выбрать лучший кусок танца, решили выложить весь. За эту импровизированную чушь, за этот фристайл я сожгла 2,5 калории. Кто со мной? Запускаю конкурс», — провозгласила Кристина в посте.

По словам актрисы, «импровизационная чушь» с элементами «фристайла» под трек поп-короля российской эстрады Филиппа Киркорова «Снег» получили название «Перепляши Асмус».

При этом звезда «Интернов» пообещала, что десятка лучших участников попадут в ее ленту, а трое из них получат денежный приз.

Также Кристина указала, что танцевальные навыки и присутствие юмора необязательны — можно просто копировать стиль Асмус, а можно предложить свой вариант телодвижений.

«Жгите! Креативьте! И рвите инстаграм своей грациозностью! Удачи!!», — призвала фолловеров актриса.

При этом сама Асмус «креативила» вовсю: заходила в гардеробную и показывала свою обувь, проделывала элементы из гимнастического прошлого, двигалась в «эротических» па и т. д.

Мнение пользователей Сети традиционно разделились: в них присутствовали хейт, восторг и удивление.

«Это чудо-чудесное, а не танец, хахаха», «Для начала сколько нужно выпить и чегоооо?», «Шедеврально, это точно, не каждый осмелится», «Забавно, но немного непонятно, что это», «Вот это я понимаю танец огонь», «Я так в лет 20 танцевала когда скучно было», «Странно, что не смогли выбрать лучший кусок.», ««У неё уже крыша едет после фильма текст», «Детский сад А лучше было бы если бы kharlamov выбежал и сделать детский садик ещё весёлый», — пишут фанаты.

Итог дискуссии подвел один из пользователей: «Кристина молодец — насмешила. Такой треш!»

Видимо, именно на такой эффект и рассчитывала скучающая на самоизоляции жена комедианта.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что «апофеозом» карантинного творчества Кристины Асмус стали телодвижения, которыми она изображала «роды» в собственной ванной.

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